বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক

চীনের বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটিতে শুরু হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটির আওতায় রয়েছে উচ্চমানের গবেষণা সুবিধা, আন্তর্জাতিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ এবং বেইজিংয়ের মতো বিশ্বনন্দিত শহরে পড়াশোনার সুযোগ। চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য তাই এই বৃত্তি হতে পারে ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার এক সোনালি অধ্যায়।

চীনের উচ্চশিক্ষা অঙ্গনের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটি অন্যতম। ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কিউএস র‍্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে স্থান করে নিচ্ছে। আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষকেরা এবং বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থী সম্প্রদায়—সব মিলিয়ে এটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি গন্তব্য।

আর্থিক সুবিধা

চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত একটি বৃত্তি। এই স্কলারশিপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পাবেন নানামুখী আর্থিক সহায়তা, যা বিদেশে উচ্চশিক্ষার খরচ অনেকটাই কমিয়ে দেবে। বৃত্তির আওতায় প্রথমেই থাকছে বিনা মূল্যে রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা, সঙ্গে পুরো টিউশন ফি শতভাগ মওকুফ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের মধ্যে বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করে দেবে। এ ছাড়া প্রতি মাসে দেওয়া হয় মাসিক ভাতা, মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ হাজার ইউয়ান এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে ৩ হাজার ৫০০ ইউয়ান। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে শিক্ষার্থীরা পাবেন সমন্বিত চিকিৎসা বিমার সুবিধা।

আবেদনের যোগ্যতা

বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটির এই সম্মানজনক স্কলারশিপে আবেদন করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। প্রথমত প্রার্থীর অবশ্যই চীনের নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমার ক্ষেত্রেও রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশনা। মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বয়স ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে। অন্যদিকে পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা আবশ্যক এবং তাঁদের বয়স হতে হবে ৪০ বছরের নিচে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্রের পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথির হার্ড কপিও জমা দিতে হবে। আবেদনপ্রক্রিয়ায় যেসব কাগজপত্র আবশ্যিক, সেগুলো হলো সিএসসি স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফরম, বিএনইউ অনলাইন পোর্টাল থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আবেদনপত্র, সর্বোচ্চ ডিগ্রির অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট ও ডিগ্রি সনদ, বৈধ পাসপোর্টের কপি, হালনাগাদ সিভি, দুজন শিক্ষকের সুপারিশপত্র, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

স্কুল অব কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস, সাইকোলজি, ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন, লাইফ সায়েন্স, চায়নিজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, স্কুল অব ল’ বিবিএ, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার, স্কুল অব রিসোর্সেস, জিওগ্রাফি, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাস্ট্রোনমি, স্কুল অব হিস্ট্রি, ফিলোসফি, ফিজিকস, সোসিওলজি, আর্টস অ্যান্ড মাস মিডিয়া এবং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক পলিসি।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬।

