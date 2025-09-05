কনকর্ড ও আবুল খায়ের কনডেন্সড মিল্কের চুক্তি, ফয়’স লেকে মিলবে স্টারশিপ-মার্কসের পণ্য

কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ও আবুল খায়ের কনডেন্সড মিল্ক লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় উভয় প্রতিষ্ঠান নিজেদের পণ্য প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই চুক্তির ফলে ফয়’স লেক অ্যামিউজমেন্ট ওয়ার্ল্ডে আগত দর্শনার্থীরা স্টারশিপ বেভারেজ, আমা কফি এবং মার্কস মিল্ক পাউডারের তৈরি মুখরোচক খাবার স্বল্পমূল্যে উপভোগ করতে পারবেন।
কনকর্ড গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা অনুপ কুমার সরকার এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, ‘ফয়’স লেক কনকর্ড অ্যামিউজমেন্ট ওয়ার্ল্ডে আমাদের লক্ষ্য হলো দর্শনার্থীদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরি করা। পার্কের রোমাঞ্চকর রাইড, বিনোদনমূলক শো ও নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি দর্শকেরা এখন থেকে স্টারশিপ জুস এবং আমা কফিসহ অন্যান্য পণ্য গ্রহণের সুযোগ পাবে।’
আবুল খায়ের গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শহীদুল্লাহ চৌধুরী (অব.) বলেন, ‘এই কৌশলগত ব্যবসায়িক অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা সহজেই কাঙ্ক্ষিত গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হব। এটি আমাদের ব্র্যান্ডের মান ও গ্রহণযোগ্যতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।’
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে প্রধান বিপণন কর্মকর্তা অনুপ কুমার সরকার এবং আবুল খায়ের কনডেন্সড মিল্ক লিমিটেডের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শহীদুল্লাহ চৌধুরী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মেজর (অব.) এনামুল করিম, উপমহাব্যবস্থাপক (বিপণন) উজ্জ্বল কুমার বসাক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়) মনোয়ার হোসেন রনি, উপব্যবস্থাপক (বিপণন) অভিজিৎ পাল, সহকারী ব্যবস্থাপক (ব্র্যান্ড মার্কেটিং) ইসফাক মিরাজ, সিনিয়র অফিসার (ব্র্যান্ড মার্কেটিং) এস এম রিজভী হাসান ও আবুল খায়ের কনডেন্সড মিল্ক লিমিটেডসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।