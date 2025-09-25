অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ আর নেবে না বাংলাদেশ ব্যাংক

রপ্তানি খাতে নগদ প্রবাহ বাড়ানো ও ব্যবসা সহজ করতে বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিমপ্রাপ্ত রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন কার্যক্রম ও পণ্য সরবরাহ আরও সহজ হবে। আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় ও নীতি বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত এক সার্কুলার জারি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিমপ্রাপ্ত রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করার বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়েছে। নতুন নির্দেশনায় প্রকৃত লেনদেন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত লেনদেন নিশ্চিত করতে রপ্তানিকারকের অবশ্যই নিশ্চিত এলসি বা বৈধ চুক্তি থাকতে হবে। রপ্তানিকারকের পূর্ববর্তী রপ্তানি কার্যক্রম সন্তোষজনক হতে হবে এবং অর্ডার বাস্তবায়নের সক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি অগ্রিমপ্রাপ্ত অর্থ অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে।
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিমপ্রাপ্ত রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতার শর্ত প্রত্যাহার করায় রপ্তানিকারকদের জন্য বড় স্বস্তি বয়ে আনবে। এতে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন কার্যক্রম ও অর্ডার বাস্তবায়ন আরও সহজ হবে। একই সঙ্গে ব্যাংকের তদারকি বজায় থাকায় নিয়মনীতি মেনে চলাও নিশ্চিত হবে।