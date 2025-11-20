হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজ বন্ড বিক্রয় এবং ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময়সহ পাঁচ ধরনের সেবা আজ বৃহস্পতিবার বন্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি চালানসেবা এবং চালানসংক্রান্ত ভাংতি টাকা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আজ ইস্যু করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, প্রাথমিকভাবে আজকের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও সদরঘাট অফিস এসব সেবা থেকে বিরত থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেবা বন্ধ করলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলো যাতে নির্বিঘ্নে এসব সেবা দেয়, সে জন্য তদারকি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক কেপিআইভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। আর বিশ্বের কোনো দেশ এ ধরনের সেবা দেয় না।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতিকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের বিভিন্ন সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসংক্রান্ত কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ নিরাপত্তা স্তরভুক্ত। তাই বিশেষ নিরাপত্তার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

