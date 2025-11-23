সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

সাধারণ গ্রাহকদের জন্য সরাসরি সেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) থেকে মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করেছে, বিশ্বের কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ মানুষের কাছে কাউন্টারের মাধ্যমে এসব সেবা দেয় না। কেপিআইভুক্ত (গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা) প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেন এই সেবাগুলো নির্বিঘ্নে দিতে পারে, সে জন্য তদারকি বাড়ানো হবে বলেও জানানো হয়।
সেবা বন্ধের খবর না জানায় অনেক গ্রাহক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে এসে হয়রানির শিকার হয়ে ফিরে গেছেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের সামনে শামীমা সুলতানা নামের এক গ্রাহক জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক এই সেবা বন্ধ করে দেবে, তা তিনি জানতেন না। সে জন্য আজ তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনি এটিকে হয়রানি বলে মন্তব্য করেন।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মতিঝিল, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট অফিস এবং সদরঘাট অফিস থেকে গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা দিয়ে আসছিল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর গত ২২ জুন মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ক্যাশ বিভাগ আধুনিকায়নে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই গ্রাহকসেবাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো।