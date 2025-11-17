সিটিজেনস ব্যাংকের বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ‘বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন ২০২৫’ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের পরিচালক এ এন এম মইনুল কবির। তিনি ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন। তিনি সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা হ্রাসে করণীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।
সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফ, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং চিফ রিস্ক অফিসার মো. ইসরাইল হোসেন।
রিসোর্স পারসন হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের উপপরিচালক এম এম অপূর্ব আবরার। এ ছাড়া ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, বিভাগীয় প্রধান ও বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপকেরা সম্মেলনে অংশ নেন।