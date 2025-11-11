হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

নোয়াখালীতে জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নোয়াখালীতে জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক পিএলসির নোয়াখালী বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম।

নোয়াখালী কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কার্যালয়টির আওতাধীন নির্বাহী ও শাখা ব্যবস্থাপকেরা অংশ নেন।

এর আগে নোয়াখালীর মাইজদীতে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিবিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান।

সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান ব্যাংকের নিয়মাচার সঠিকভাবে পরিপালনের প্রতি উপস্থিত নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। খেলাপি ঋণ আদায়ে কর্মকর্তাদের অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। স্বল্প সুদের আমানত সংগ্রহ এবং সংগ্রহ করা আমানত স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেন।

সম্পর্কিত

৫ ব্যাংকের বিনিয়োগকারীর শেয়ার শূন্য ঘোষণা একতরফা সিদ্ধান্ত: বিএমবিএ

পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় রংপুরে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ বিষয়ক সেমিনার

এক বছরের ব্যবধানে কলমানি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ

প্রাথমিক লাইসেন্স পেল সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক

৫ ব্যাংকের শেয়ারের দাম শূন্য ঘোষণার বিষয়ে গভর্নরের বক্তব্য চূড়ান্ত নয়, জানালেন অর্থ উপদেষ্টা

বড়দের লুটে ছোটরা নিঃস্ব

আইডিআরএ-এসবিসি জড়াচ্ছে স্বার্থের দ্বন্দ্বে

সরকার চাইলে ৫ ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে পারে: বাংলাদেশ ব্যাংক

পাঁচ শরিয়াহ ব্যাংকের ৭৫ লাখ গ্রাহকের আমানত কী নিরাপদ, যা জানালেন গভর্নর

পাঁচ শরিয়াহ ব্যাংকের বোর্ড ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা