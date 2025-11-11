নোয়াখালীতে জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসির নোয়াখালী বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম।
নোয়াখালী কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কার্যালয়টির আওতাধীন নির্বাহী ও শাখা ব্যবস্থাপকেরা অংশ নেন।
এর আগে নোয়াখালীর মাইজদীতে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিবিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান।
সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান ব্যাংকের নিয়মাচার সঠিকভাবে পরিপালনের প্রতি উপস্থিত নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। খেলাপি ঋণ আদায়ে কর্মকর্তাদের অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। স্বল্প সুদের আমানত সংগ্রহ এবং সংগ্রহ করা আমানত স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেন।