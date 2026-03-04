৯ হাজার টাকা কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে কয়েক দফায় বেড়েছিল সোনার দাম। পাশাপাশি বাড়ে রুপার দামও। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) সোনা-রুপা দুটোরই দাম কমিয়েছে। তারা জানিয়েছে, নতুন এ দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর।
বাজুসের নির্ধারিত নতুন দর অনুযায়ী সোনার দাম বেড়ে সর্বোচ্চ ৯ হাজার ১৭৮ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৬৮ হাজার ২০৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৫৬ হাজার ২৫ টাকা। ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ১৯ হাজার ৪৪৮ টাকা। আর প্রতি ভরি সনাতনী সোনার দাম ১ লাখ ৭৯ হাজার ১৫৯ টাকা।
আর রুপার দাম দাঁড়িয়েছে, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৬ হাজার ৫৩২ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৬ হাজার ২৪২ টাকা। ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ৩৬৫ টাকা। আর সনাতনী রুপা প্রতি ভরি ৪ হাজার ২৪ টাকা।
বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে।