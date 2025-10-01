হোম > অর্থনীতি

আগামী বছরের শুরুতেই নতুন বেতনকাঠামো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদেই গেজেট আকারে কার্যকর করা হবে। অর্থ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাখা হবে, যাতে নতুন পে স্কেল আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল থেকে বাস্তবায়িত হতে পারে।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নতুন কাঠামোর বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য কোনো রাজনৈতিক সরকারের অপেক্ষা করতে হবে না।

এ লক্ষ্যে সরকার ২৪ জুলাই নতুন পে কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান। কমিশন ডিসেম্বরের মধ্যেই সুপারিশ জমা দেবে।

কমিশনের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গ্রেডের বেতনের অনুপাত ৮:১ থেকে ১০:১ থাকবে। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি করা হবে।

বর্তমানে একজন সরকারি কর্মচারী চাকরির শুরু থেকে অবসর পর্যন্ত মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। কমিশন এ ভাতা বাড়ানোর পাশাপাশি অবসর-পরবর্তী সময়ে বাড়তি সুবিধা রাখার প্রস্তাব করবে।

অপর এক সদস্য বলেন, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী বা গবেষক হওয়ার প্রতি তরুণদের আগ্রহ কমে গেছে। মেধাবীদের এ খাতে টানতেই বিশেষ ভাতার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

