উপদেষ্টাদের এলাকায় বেশি বরাদ্দের অভিযোগ নিয়ে যা বললেন অর্থ উপদেষ্টা

নিজের এলাকায় উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যদের বেশি বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হন উপদেষ্টা।
সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার জেলা কুমিল্লার সড়ক ও অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত ও উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার একটি বিশাল প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় সবচেয়ে বেশি ৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে আসিফ মাহমুদের নিজ উপজেলা মুরাদনগরকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহর উপজেলা দেবীদ্বারে।
একইভাবে, মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদও নিজ জেলার জন্য বড় প্রকল্প গ্রহণে ভূমিকা রেখেছেন। এলজিইডি তাঁর জেলা সাতক্ষীরার জন্য ২ হাজার ১৯৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের সূত্র জানিয়েছে, কোনো জেলার জন্য এককভাবে এত বড় প্রকল্প এলজিইডি অতীতে নেয়নি। এই প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রশীদ নিজেই ভূমিকা রেখেছেন বলে জানা যায়।
এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘না না। প্রকল্পগুলো বহু আগের তৈরি করা।’