এক দিন পরই সোনার দাম বাড়ল তিন হাজার টাকারও বেশি

গত শনিবারের পর আজ সোমবার আবারও দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ল। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) নতুন দাম অনুযায়ী, সোনার দাম (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৯৯৮ টাকা। যা শনিবার ছিল ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮৩৬ টাকা। অর্থাৎ সোনার দাম প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১৬২ টাকা বেড়েছে।
এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪৯ হাজার ১৩১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৩ হাজার ৫৪৫ এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭১৮ টাকা।
সোনার দাম বাড়লেও অপরিবর্তিত রয়েছে রুপার দাম। তবে শনিবার রুপার দামও বাড়িয়েছিল বাজুস। দেশের বাজারে এখন ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৬ হাজার ৭০৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৬ হাজার ৪১৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ৪৮২ এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৮২ টাকা।
আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বাজুস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তেজাবি (পিওর) স্বর্ণের দাম বাড়ায় আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় দেশের বাজারে সোনা ও রুপার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হবে।
পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত সব ধরনের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই দাম কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছে বাজুস। এ ছাড়া ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।