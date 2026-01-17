বেসরকারি পরিচালনায় পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনালের কার্যক্রম ফের শুরু

ঢাকার পশ্চিম কেরানীগঞ্জে পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালের কার্যক্রম নতুন করে শুরু হয়েছে। এখন থেকে টার্মিনালটি পরিচালনা করবে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেডলগ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড।
আজ শনিবার টার্মিনাল প্রাঙ্গণে এর উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে উপদেষ্টা বলেন, পানগাঁও টার্মিনালকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হলে অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পরিবহন বাড়বে এবং দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। দীর্ঘদিন লোকসানে থাকা এই টার্মিনালকে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক করাই সরকারের লক্ষ্য।
অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী বলেন, ২২ বছরের চুক্তির মাধ্যমে টার্মিনালের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং এতে জাতীয় অর্থনীতি উপকৃত হবে।
প্রায় ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টার্মিনাল দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে থাকায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। গত নভেম্বরে চুক্তির মাধ্যমে টার্মিনালটির পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পায় মেডলগ বাংলাদেশ।