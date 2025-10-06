হোম > অর্থনীতি

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত রাইস ব্র্যান তেল আমদানি করতে চায় জাপানের শীর্ষ রাইস ব্র্যান তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সানওয়া ইউশি কোম্পানি লিমিটেড।

আজ সোমবার ৬ অক্টোবর বিকেলে এফবিসিসিআইয়ের মতিঝিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশে রাইস ব্র্যান তেলের বাজার চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এই আগ্রহের কথা জানান জাপানের সানওয়া ইউশি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়োজাইমন ইয়ামাগুচি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর। অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশে ভোজ্যতেলের বাজার সম্ভাবনা, চাহিদা, সরবরাহব্যবস্থা এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এ সময়, রাইস ব্র্যান তেলসংশ্লিষ্ট শিল্পের স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সানওয়া ইউশি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়োজাইমন ইয়ামাগুচি জানান, জাপানে ভোজ্যতেলের মোট চাহিদার ৩০-৪০ ভাগের জোগান দেয় রাইস ব্র্যান তেল উৎপাদনকারীরা। তবে চাহিদার তুলনায় জাপানের ভোজ্যতেল উৎপাদন সক্ষমতা কম বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ইয়োজাইমন ইয়ামাগুচি বলেন, ‘যেহেতু জাপানে প্রচুর চাহিদা রয়েছে, আমরা এখান (বাংলাদেশ) থেকে অপরিশোধিত তেল নিতে চাই।’

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ-সুদান জিনিং কটন কোম্পানি লিমিটেডের বিজনেস অ্যাসোসিয়েট গাজী মাহমুদ কামাল বলেন, রাইস ব্র্যান তেলের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোজ্যতেলের আমদানিনির্ভরতা কমানো সম্ভব। ধান যেহেতু দেশের প্রধান ফসল এবং স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত কাঁচামাল রয়েছে, সেহেতু রাইস ব্র্যান তেলের বাজার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল) মো. জাকির হোসেন বলেন, ‘বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান দেশে রাইস ব্র্যান তেল উৎপাদন করছে। তবে ভোক্তাপর্যায়ে এর চাহিদা তুলনামূলক কম। সে ক্ষেত্রে আমরা রপ্তানি বাজার নিয়ে ভাবতেই পারি।’

এ সময়, রাইস ব্র্যান তেলশিল্পে জাপানি বিনিয়োগের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আহ্বান জানান এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর। সানওয়া ইউশি কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন করলে এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে স্থানীয় ভোজ্যতেল উৎপাদনকারীরা বলেন, অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করা হলে দেশে রাইস ব্র্যান তেলের কাঁচামালের সংকট দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেল রপ্তানির বিপক্ষে মত দেন কেউ কেউ। আবার কেউ কেউ প্রস্তাব দেন অপরিশোধিত তেলের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে জাপানে পরিশোধিত তেল রপ্তানির।

সভায় রাইস ব্র্যান তেলশিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক মো. আব্দুল হক। এ সময় আরও বক্তব্য দেন এফবিসিসিআইয়ের সাধারণ পরিষদের সদস্য মো. জাকির হোসেন নয়ন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স উইংয়ের প্রধান মো. জাফর ইকবাল এনডিসি, এফবিসিসিআই সেইফটি কাউন্সিলের উপদেষ্টা ব্রি. জে. (অব.) আবু নাঈম মো. শহীদউল্লাহ, সানওয়া ইউশি কোম্পানি লিমিটেডের করপোরেট প্ল্যানিং বিভাগের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট তাকাকি ইয়ামাগুচি, বাংলাদেশ-সুদান জিনিং কটন কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং পার্টনার আগিব আবুল খায়ের, বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবসায়ী নেতারা।

সম্পর্কিত

ইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরে

শাহজালাল ব্যাংকের পরিচালক করতে ছেলেকে ২ কোটি ৬৩ লাখ শেয়ার দিচ্ছেন বাবা

তিন মাসে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের বিবৃতি

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিদেশে খরচ বাবদ ৩ হাজার ডলার পাঠাতে পারবে

সেপ্টেম্বরে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি

বিদেশে পাচারের টাকা উদ্ধারে ১২ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাংকগুলোকে চুক্তির নির্দেশ

হজের টাকা জমা নিতে আগামী শনিবার ব্যাংক খোলা

বিআইসিএমের নতুন নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ওয়াজিদ হাসান শাহ

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা