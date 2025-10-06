বিআইসিএমের নতুন নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ওয়াজিদ হাসান শাহ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের (বিআইসিএম) নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ওয়াজিদ হাসান শাহ। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) তিনি যোগদান করে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
এ তথ্য নিশ্চিত করে বিআইসিএমের জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্তি দায়িত্ব) মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল ওয়ারিশ জানান, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং বিআইসিএমের চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের কাছে যোগদানপত্র জমা দেন ওয়াজিদ হাসান শাহ।
ওয়াজিদ হাসান শাহ সর্বশেষ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি বিআইসিএমের পরিচালক (স্টাডিজ) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রুম্যান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি (ইকোনমিকস), ইউনিভার্সিটি অব মিজৌরি–কোলাম্বিয়া থেকে এমএ (ইকোনমিকস) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ (ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট) ডিগ্রি অর্জন করেছেন ওয়াজিদ হাসান শাহ।
ওয়াজিদ হাসান শাহ ইউএনডিপি, এফএও, আইএলও, আইওএম, ডাব্লিউএফপি, ইউএন উইমেন, ডব্লিউএইচওসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।
এ ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি), ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটসহ (আইএফপিআরআই) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।