ডিজিটালাইজেশনে পিছিয়ে দেশের বিমা খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের বিমা খাত ডিজিটালাইজেশনে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। তবে গত বছর পিছিয়ে থাকা নেপাল এখন বাংলাদেশের সমপর্যায়ে পৌঁছেছে। গতকাল বুধবার ‘বিমা খাতের আধুনিকায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার’ শীর্ষক কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরেন চার্টার্ড লাইফ ইনস্যুরেন্সের সাবেক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জিয়াউর রহমান।

বিমা রিপোর্টারদের সংগঠন ইনস্যুরেন্স ফোরাম (আইআরএফ) ও শক্তি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার যৌথভাবে কর্মশালার আয়োজন করে। এতে উপস্থিত ছিলেন দুয়ার সার্ভিসেসের কর্ণধার মোহাম্মদ জিয়াউল হক, আইআরএফের সভাপতি গাজী আনোয়ারসহ অন্য সদস্যরা।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্বের প্রায় সব দেশে বিমা খাতের অবদান বাড়ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমারও বাংলাদেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। অথচ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিমা খাতের অবদান বাড়ার পরিবর্তে কমছে। বর্তমানে জিডিপিতে বিমা খাতের অবদান শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ, যা দুই বছর আগেও ছিল প্রায় ১ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্ম ফর ইনস্যুরেন্স ডিজিটালাইজেশনের সমন্বয়কারী শাহ নেওয়াজ দুর্জয় বলেন, অর্থনীতিতে বিমার অবদান বাড়াতে হলে ডিজিটালাইজেশনে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের প্রযুক্তি খাতের মানোন্নয়নে শুধু বাইরের প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ওপর যে আস্থা রাখা যেতে পারে, তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে দুয়ার সার্ভিসেস পিএলসি। দুয়ারের হাত ধরে বিমা গ্রাহক সেবা সহজ ও বিমা খাতের সার্বিক মানোন্নয়নে ১০টি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল সিস্টেম সমৃদ্ধ ইনস্যুরেন্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইআইএমএস) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের মতো কেন্দ্রীয় পলিসি রিপোজিটরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সব বিমা পলিসির তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং গ্রাহকের বিমা দাবি সঠিক সময়ে পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা এই সিস্টেমের মাধ্যমে আইডিআরএ মনিটরিং করছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গ্রাহক সেবা সহজ ও বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মানোন্নয়নে প্রিমিয়াম জমাদানের নোটিফিকেশন প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় এসএমএস ও ই-মেইল সিস্টেম, ঘরে বসে বিমা পলিসি যাচাইয়ের জন্য বিমা তথ্য অ্যাপ, বিমা পলিসি অন-বর্ডিং বা দ্রুত পলিসি চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ই-কেওয়াইসি সিস্টেম এবং প্রিন্টেড কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য ই-রিসিপ্টের মতো যুগোপযোগী সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

