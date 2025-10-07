হোম > অর্থনীতি

অর্থনীতিতে বেড়েছে সম্প্রসারণের গতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আগস্টে ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক ‘বাংলাদেশ পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স’ (পিএমআই) সূচক কমলেও সেপ্টেম্বর মাসে কিছুটা বেড়েছে। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের মোট পিএমআই সূচক আগস্টের তুলনায় ০ দশমিক ৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫৯ দশমিক ১-এ দাঁড়িয়েছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির সম্প্রসারণের গতি বেড়েছে বলে বোঝা যায়। সেপ্টেম্বরে শিল্প খাতের সূচক দ্রুত সম্প্রসারণ হওয়ায় এবং পাশাপাশি কৃষি ও নির্মাণ খাত পুনরায় সম্প্রসারণে ফিরেছে। এতে সার্বিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ গতি দ্রুত হয়েছে। তবে সেবা খাতের সূচকে তুলনামূলক ধীর সম্প্রসারণের কারণে সূচক কিছুটা কম বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এর আগে চলতি বছরের জুলাই মাসের তুলনায় আগস্টে ৩ দশমিক ২ পয়েন্ট কমে এই সূচক ৫৮ দশমিক ৩-এ নেমে এসেছিল।

আজ মঙ্গলবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ (পিইবি) যৌথভাবে এই পিএমআই সূচক প্রকাশ করে।

যুক্তরাজ্য সরকার এবং সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অব পারচেজিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টের (এসআইপিএমএম) কারিগরি সহায়তায় এ সূচক তৈরি করা হয়েছে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, সর্বশেষ পিএমআই ফলাফল ইঙ্গিত করছে, সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সামান্য দ্রুত হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং নতুন অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের ধীরগতির অগ্রগতির ফলে কৃষি ও নির্মাণ খাত পুনরায় সম্প্রসারণে ফিরেছে। অন্যদিকে, সেবা খাত কিছুটা ধীর সম্প্রসারণ দেখিয়েছে, যা সম্ভবত অবিরত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে ঘটেছে, যা এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

পিএমআই সূচক মূলত উৎপাদন, সেবা, কৃষি ও নির্মাণ—এই চার খাতের বিভিন্ন সূচকের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়। অর্থনৈতিক সূচক যা ব্যবসায়িক প্রবণতা বোঝার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মনে করে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এই প্রতিবেদনে ৫০-এর ওপরে সূচক মানে হলো শিল্প খাতটি সম্প্রসারণশীল। আর ৫০ মানে স্থিতিশীল, আর ৫০-এর নিচে মানে সংকোচন। বাংলাদেশে এটি চালু হয় ২০২৪ সালে।

কৃষি খাত: টানা ১০ মাস সম্প্রসারণের পর আগস্টে খাতটি সংকোচনের মুখে পড়েছিল। তবে সেপ্টেম্বর মাসে আবার সম্প্রসারণে ফিরেছে দেশের কৃষি খাত। নতুন ব্যবসা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও কাঁচামালের খরচসহ এ খাতের বিভিন্ন সূচক সম্প্রসারণে ছিল। তবে কর্মসংস্থান ও অর্ডার কিছুটা কমলেও তা সামান্য ছিল।

আগস্টে কৃষি খাতের পিএমআই সূচক ৪৬ দশমিক ৭ থেকে বেড়ে ৫০ দশমিক ৩-এ দাঁড়িয়েছে।

নির্মাণ খাত: একই অবস্থা নির্মাণ খাতেও। নতুন ব্যবসা, নির্মাণ কার্যক্রম ও ইনপুট খরচ সূচকগুলো সম্প্রসারণ হওয়ায় নির্মাণ খাতও সেপ্টেম্বর মাসে আবার সম্প্রসারণে ফিরেছে।

আগস্টের তুলনায় নির্মাণ খাতে পিএমআই সূচক ৬ দশমিক ১ পয়েন্ট বেড়ে ৫৫ দশমিক ১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, যা আগস্টে ছিল ৪৯ পয়েন্ট।

শিল্প খাত: দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সবচেয়ে ভালো করছে শিল্প খাত। খাতটি টানা ১৩ মাস সম্প্রসারণ ধারা বজায় রেখেছে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বরেও আগের মাসের তুলনায় দ্রুত হারে সম্প্রসারণ হয়েছে শিল্প খাতে। নতুন অর্ডার ও রপ্তানি, উৎপাদন বৃদ্ধি, কাঁচামাল ক্রয়, প্রস্তুত পণ্য, আমদানি, কাঁচামালের মূল্য এবং সরবরাহকারীর কার্যক্রমসহ প্রায় সব সূচক সম্প্রসারণে ছিল।

সেপ্টেম্বরে শিল্প খাতের পিএমআই সূচক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ পয়েন্টে, যা আগস্টে ছিল ৬০ দশমিক ৬ পয়েন্ট।

সেবা খাত: সেবা খাত টানা ১২ মাস সম্প্রসারণে রয়েছে। তবে সেপ্টেম্বরে সম্প্রসারণের গতি আগের মাসের তুলনায় কিছুটা ধীর হয়েছে।

সেবা খাতে সেপ্টেম্বরে পিএমআই সূচক কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৮ দশমিক ৭ পয়েন্টে, যা আগস্টে ছিল ৬১ দশমিক ৩ পয়েন্ট।

ভবিষ্যৎ ব্যবসার সূচকে শিল্প, নির্মাণ ও সেবা খাতে দ্রুততর সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে কৃষি খাতের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ধীর সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

