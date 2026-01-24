হোম > অর্থনীতি

ওয়ালটনের মুনাফা বেড়ে ৩৬৩ কোটি টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দেশের প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিকস খাতের শীর্ষ কোম্পানি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) কর-পরবর্তী নিট মুনাফা ৩৬৩ দশমিক ৩৪ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে। এটি আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫৮ দশমিক ৮৭ কোটি টাকা বেশি।

আজ বৃহস্পতিবার ৪৯তম সভায় দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, একই সময়ে বিক্রয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ বা ২১৫ দশমিক ৮৬ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) ওয়ালটনের শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৯০ টাকা, যা আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ছিল ৯ দশমিক ১৪ টাকা। একই সময়ে কোম্পানির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত ২৫৭ দশমিক ২৪ টাকা এবং পুনর্মূল্যায়নসহ ৩৫৮ দশমিক ৪১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ দশমিক ৪১ টাকা, যা আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ছিল ৬ দশমিক ৩০ টাকা। অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোর এই উল্লেখযোগ্য উন্নতির পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে আলোচ্য সময়ে ক্রেতাদের থেকে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ বেশি আদায় হওয়ার পাশাপাশি কাঁচামাল ও অন্য সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদানের পরিমাণ ১৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

