নাটোর ও পাবনায় স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্য বিকাশ-বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচির সম্প্রসারণ

শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যস্ততা তৈরি ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় আগ্রহী করতে বিকাশ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশজুড়ে বই পড়া কর্মসূচির সম্প্রসারণ হলো এবার নাটোর ও পাবনায়। এই কর্মসূচির আওতায় এ বছর সারা দেশের ৩৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৪০ হাজার বই বিতরণ করা হবে।
এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি নাটোরের বনবেলঘরিয়া শহীদ রেজা-উন-নবী উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বনলতা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, মহারাজা জে এন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নববিধান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং পাবনা জেলার পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ইমাম গাজ্জালী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কৃষ্ণপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং রাধানগর মজুমদার একাডেমি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বই দেওয়া হয়।
নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তন ও পাবনার জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও আলোকিত মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়।
নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আবুল হায়াত ও পাবনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মনিরুজ্জামান স্ব স্ব জেলায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাবেক ট্রাস্টি খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান, বিকাশের রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসানসহ অনেকে।
বই পড়া কার্যক্রমকে আরও জনপ্রিয় করতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমসাময়িক বিষয়ের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে ৮০ জন কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বই পড়ার অভ্যাস তৈরির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরিপূর্ণ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়, সে উদ্দেশ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দেশজুড়ে বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এই উদ্দেশ্যকে আরও প্রসারিত ও কার্যকর করতে ২০১৪ সাল থেকে বই পড়া কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত আছে বিকাশ। এই কর্মসূচির আওতায় দেশজুড়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ বই বিতরণ করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩ লাখের বেশি পাঠক উপকৃত হয়েছে।