এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম কমল ২৯ টাকা

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় দেশের বাজারে অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির দাম কেজিতে ২ টাকা ৪৭ পয়সা কমিয়েছে সরকার। ফলে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমে ১ হাজার ২৪১ টাকা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এর দাম ছিল ১ হাজার ২৭০ টাকা।
আজ মঙ্গলবার অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির নতুন দর ঘোষণা করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন এই দর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হয়েছে। অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি এলপিজির দাম হবে ১০৩ টাকা ৪০ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০৫ টাকা ৮৭ পয়সা।
বিইআরসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অক্টোবর মাসের জন্য সৌদি আরামকোর ঘোষিত প্রোপেন ও বিউটেনের গড় মূল্য প্রতি টন ৪৮২ ডলার, যা আগের মাসে ছিল ৫০০ ডলার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী রেটিকুলেটেড পদ্ধতির এলপিজির দাম প্রতি কেজি ৯৯ টাকা ৬৫ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০২ টাকা ১২ পয়সা। এ ছাড়া অক্টোবর মাসে অটোগ্যাস বা যানবাহনের গ্যাসের দাম হবে প্রতি লিটার ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা।