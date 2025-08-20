হোম > অর্থনীতি

টেকসই উন্নয়ন ও সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার বিজিএমইএ-ইন্টারটেকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বুধবার উত্তরা বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইন্টারটেক বাংলাদেশ ও বিজিএমইএর নেতাদের বৈঠক হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইন্টারটেক বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার উত্তরা বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে অংশ নেন ইন্টারটেক দক্ষিণ এশিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় কাপুর এবং বিজিএমইএর সভাপতি (সিনিয়র সহসভাপতি) ইনামুল হক খান। বৈঠকের মূল আলোচনায় ছিল পোশাক শিল্পে টেকসই উন্নয়ন, সাপ্লাই চেইনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার।

বৈঠকে বিজিএমইএ এর পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা, পরিচালক জোয়ারদার মোহাম্মদ হোসনে কমার আলম ও কো-অর্ডিনেটর শেখ সুচিতা জাহান স্নেহা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ইন্টারটেকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার রিজিওনাল চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার আশীষ গুপ্ত, কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নেয়ামুল হাসান এবং হেড অফ সেলস, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিআরএম আলিজা সুলতানা।

বিজিএমইএ সভাপতি ইনামুল হক খান পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা তুলে ধরে বলেন, শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই করতে ইন্টারটেকের অ্যাসিউরেন্স, টেস্টিং, ইন্সপেকশন ও সার্টিফিকেশন পরিষেবাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি জানান, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) প্রযুক্তি ব্যবহার, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়াতে বিজিএমইএ ইন্টারটেকের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।

অজয় কাপুর বলেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। আমরা বিজিএমইএর সাথে অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা।

বৈঠকে উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সাপ্লাই চেইনে স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একসাথে কাজ করার বিষয়ে একমত হয়।

