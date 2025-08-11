হোম > অর্থনীতি

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ফাইল ছবি

দেশের ব্যাংক খাতের আলোচনায় বারবার ভেসে ওঠে অনিয়ম, দুর্নীতি ও খেলাপির চিত্র। এর খেসারত দিচ্ছে অর্থনীতি, ভুগছেন সাধারণ গ্রাহক। ঠিক এক বছর আগে দায়িত্ব নেওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর দায়িত্ব নিয়ে এসব সংস্কারে হাত দেন, যার ফলে বেরিয়ে আসে ভয়ংকর সব বাস্তবতা।

এই সময়ে চিহ্নিত হওয়া এক ডজন দুর্বল ব্যাংকের মধ্যে সম্পদ মূল্যায়ন পর্যালোচনা শেষ হয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি, গ্লোবাল, ইউনিয়ন, সোশ্যাল ইসলামী ও এক্সিম ব্যাংকের। এদের খেলাপির হার ৯৬ থেকে ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত। এসব ব্যাংক একীভূত করে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন গভর্নর।

দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং এ জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

ওই পাঁচটির বাইরে আরও অন্তত ২০টি ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যাংকও। পাশাপাশি, বেসরকারি ইসলামী ব্যাংকের বিষয়েও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা জানান গভর্নর। তার ভাষায়, এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন এই ব্যাংকের ৮২ শতাংশ শেয়ার দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারীর কাছে বিক্রির চেষ্টা চলছে। বিক্রি সফল হলে, প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পূরণ করা হবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘাটতি।

এ মুহূর্তে দুর্বল কোনো ব্যাংক বন্ধ করার পরিকল্পনা নেই সরকারের। বরং, টিকিয়ে রাখতে সর্বোচ্চ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন আহসান এইচ মনসুর।

সম্পর্কিত

চীনকে সয়াবিন আমদানি চার গুণ বাড়াতে বললেন ট্রাম্প

আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: ১১ আগস্ট, ২০২৫

বোয়িং বা এয়ারবাস নয়, উৎপাদনে শীর্ষে ৯০ বছরের পুরোনো বিমান কোম্পানি

যুক্তরাষ্ট্রে ফের হতে পারে ‘মহামন্দা’, ট্রাম্পের সতর্কবার্তা

চট্টগ্রাম বন্দরের তিন টার্মিনাল পরিচালনায় ডিসেম্বরের মধ্যে বিদেশি অপারেটর: বিডা চেয়ারম্যান

বিদেশি কোম্পানির ব্যবসাও আটকে বিমার ফাঁদে

দুই দিনে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি ৩ কোটি টাকা

চাকরিচ্যুতদের ওপর হামলার বিচার ও পর্ষদ বাতিলের দাবি

চট্টগ্রাম বন্দরে রবির ফাইভ-জি প্রযুক্তি সেবা প্রদানে সমীক্ষা যাচাই করবে এক্সেনটেক

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা