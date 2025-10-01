এসবিকে টেকের চুক্তিভঙ্গে বিপাকে ৫ স্টার্টআপ

এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি না রাখায় দেশের পাঁচটি স্টার্টআপ মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসবিকে টেকের কর্ণধার সোনিয়া বশির কবিরের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
সূত্র জানায়, এসব স্টার্টআপকে বাছাই ও বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। চুক্তির সঙ্গে মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী মার্কোপোলো, ফসল, যাত্রী, ১০ মিনিট স্কুল, অরোগা ও সোলশেয়ার স্টার্টআপ ৭ দশমিক ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। কিন্তু চুক্তির এক বছর পার হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিনিয়োগ হয়নি। বারবার তাগাদার পরও কোনো অর্থছাড়ের আশ্বাস মেলেনি। ফলে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় সোনিয়া বশির কবির এড়াতে পারবেন না।
একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের সিইও সোনিয়া বশির কবির কল রিসিভ করেননি এবং খুদেবার্তায়ও কোনো জবাব দেননি।