মাকে ৩৬ কোটি টাকার শেয়ার উপহার দিচ্ছেন মির্জা আব্বাসের ছেলে

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ঢাকা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক মির্জা ইয়াসির আব্বাস তাঁর মা আফরোজা আব্বাসকে ব্যাংকের ৩ কোটি ১৩ লাখ শেয়ার উপহার দিতে যাচ্ছেন।
আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএসইতে এ দিন ঢাকা ব্যাংকের প্রতিটি শেয়ারের সর্বশেষ লেনদেন হয় ১১ টাকা ৬০ পয়সায়। সে হিসাবে ৩ কোটি ১৩ লাখ শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ কোটি ৩০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
ডিএসইতে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়, আফরোজা আব্বাস নিজেও ঢাকা ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা। তবে তিনি বর্তমান পরিচালনা পর্ষদে নেই। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নিয়ম অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির পরিচালক হতে হলে ওই পরিচালকের হাতে কোম্পানিটির ন্যূনতম দুই শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক।
ঢাকা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক মির্জা ইয়াসির আব্বাস তাঁর মাকে যে পরিমাণ শেয়ার উপহার দিচ্ছেন, তা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের প্রায় ৩ শতাংশ। ফলে উপহারের এই শেয়ার নিয়ে আফরোজা আব্বাস পরে ব্যাংকটির পরিচালক হতে পারবেন।
ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাকে ব্যাংকের পরিচালক করতেই ছেলের পক্ষ থেকে এই শেয়ার উপহার দেওয়া হচ্ছে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ঢাকা ব্যাংক। সর্বশেষ গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪৪ শতাংশ ছিল উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে।
ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী আফরোজা আব্বাস।