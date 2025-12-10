হোম > অর্থনীতি

সচিবালয়ে অবরুদ্ধ অর্থ উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

অর্থ উপদেষ্টাকে সচিবালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পুলিশ বাহিনীর ঝুঁকি ভাতার মতো সচিবালয় ভাতা চালুর দাবিতে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদকে তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ করেছেন কর্মচারীরা। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটায় পর থেকে সচিবালয়ের শতাধিক কর্মচারী সচিবালয়ের ১১ নম্বর ভবনে অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ করেছেন।

সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের সভাপতি বাদিউল কবিরের নেতৃত্বে কর্মচারীরা অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর দপ্তরে ঘেরাও করে রেখেছেন। উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন কর্মচারীরা। সচিবালয় ভাতা ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত তাঁরা সরবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সচিবালয় ভাতা চালুর দাবিতে অর্থ উপদেষ্টাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ করায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য ১১ নম্বর ভবনের নিচ তলায় মোতায়েন করা হয়েছে। তবে অর্থ উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো সদস্যকে দেখা যায়নি।

একজন কর্মচারী বলেন,‘সচিবালয়ের কর্মচারীদের অফিস সময়ের বাইরেও ডিউটি করতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার জন্য কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। এ কারণে আমরা সচিবালয় ভাতা চালুর দাবি জানিয়ে আসছি। ২০ শতাংশ সচিবালয় ভাতা চালু করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরব না।’

সম্পর্কিত

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও কর্মীদের সাফল্য উদ্‌যাপনে আবুল খায়ের স্টিলের ‘একেএস-একসাথে আগামীর পথে’

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ব্যাংকের নিট মুনাফা ছাড়া উৎসাহ বোনাস বন্ধ

এক ক্লিকেই ভ্যাট পরিশোধ

বেপজায় ১২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে চীনা কোম্পানি

বাংলাদেশ ব্যাংকে ই-ডেস্ক সিস্টেম চালু

পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ডিসকাউন্ট দাবির নির্দেশ

আরও ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক

যে পরিমাণে দুর্নীতি হয়েছে, আজীবন কারাগারে রাখলেও সাজা যথেষ্ট হবে না: অর্থ উপদেষ্টা

নগদে লেনদেন করে জামাল ভূঁইয়ার কাছ থেকে আইফোন পেলেন বরিশালের সানি বেপারী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা