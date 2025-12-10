বিডার অনুমতি ছাড়াই বিদেশি ঋণে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি করা যাবে

শিল্প উদ্যোক্তাদের মূলধনি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রক্রিয়া আর মানতে হবে না। এখন থেকে তিন বছরের মেয়াদে বিদেশি ঋণ নিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরাসরি আমদানি করা যাবে। এ জন্য আর বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) অনুমোদন লাগবে না।
আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে।
নির্দেশনায় বলা হয়, বিডার বৈদেশিক ঋণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এই শিল্পবান্ধব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আগে কেবল নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে এই দীর্ঘমেয়াদি ক্রেডিট সুবিধা পাওয়া যেত। এখন থেকে জাহাজ, বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতিসহ নানা ধরনের মূলধনি পণ্য তিন বছর মেয়াদি কিস্তিতে আমদানি করা যাবে। বিদেশি সরবরাহকারী বা ব্যাংক—উভয় পক্ষ থেকেই এই ঋণ নেওয়া যাবে।
উদ্যোক্তারা জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত আমদানির জটিলতা কমাবে এবং প্রয়োজনীয় মূলধনি পণ্য দ্রুত সংগ্রহে সহায়তা করবে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নতুন নিয়ম শিল্প ও উৎপাদন খাতে গতি আনবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।