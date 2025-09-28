হোম > অর্থনীতি

ব্যাংকের শরিয়াহ কমিটির সদস্যদের মাসিক সম্মানী ২৫ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি (এসএসসি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাংককে শরিয়াহ বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগ করতে হবে। কমিটির প্রধান কাজ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শরিয়াহ নীতি প্রণয়ন করা এবং শরিয়াহ পরিপালন পর্যালোচনা করা। একজন সদস্য সর্বোচ্চ তিনটি প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহ কমিটিতে থাকতে পারবেন। সদস্যদের মাসিক সম্মানী ভাতা ২৫ হাজার টাকা এবং প্রতিটি সভায় উপস্থিতির জন্য সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা সম্মানী দেওয়া হবে। আজ রোববার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শরিয়াহ কমিটির সদস্য নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কামিল, দাওরা-ই-হাদিস, ফিক্হ, ইসলামী স্টাডিজ, আরবি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ফাইন্যান্স বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ ফিক্হ বা উসুল আল-ফিক্হ, বিশেষ করে ফিক্হ-আল-মুয়ামালাতে (ইসলামী বাণিজ্যিক আইনশাস্ত্র) সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা অন্য কোনো উচ্চতর ডিগ্রি বা ইফতা ডিগ্রিধারী হতে হবে।

শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া, জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে উপরোক্ত বিষয়ে পিএইচডি বা অন্য কোনো উচ্চতর ডিগ্রি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি কমপক্ষে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং স্বনামধন্য জার্নাল বা প্রকাশনার মাধ্যমে নিজস্ব অধ্যয়নের ওপর দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করা বা ইসলামী ফাইন্যান্স ও ইসলামী ব্যাংকিং বা অর্থনীতি বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের ওপর দুটি স্বলিখিত বই বা প্রকাশনা থাকতে হবে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে পরিচালনা পর্ষদ সর্বোচ্চ একজনকে অনধিক তিন বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে। ব্যাংকের শরিয়াহ সচিবালয়ের প্রধান কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তবে তাঁর কোনো ভোটিং ক্ষমতা থাকবে না। কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধে অথবা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বা মালিক হিসেবে বা কোনো অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে, পরিচালক বা সিইও বা একটি কোম্পানি বা বাংলাদেশের অন্য কোনো করপোরেট সংস্থার প্রধান থাকা অবস্থায়, কর ও ঋণ বা বিনিয়োগ খেলাপি হবেন না। তবে সরকার স্বীকৃত কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে ফতোয়া প্রদানে তাঁকে নিষেধ করা যাবে না।

