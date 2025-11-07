হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেত্রী স্কুলশিক্ষক কারাগারে

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

মেহেরিন খাদিজা লতা। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে চেক জালিয়াতি মামলায় মেহেরিন খাদিজা লতা নামের এক স্কুলশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে পৌর এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মেহেরিন খাদিজা উপজেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সহসভাপতি ও যুব মহিলা লীগের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বর্তমানে তিনি উপজেলার হামিদপুর গণ-উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।

জানা গেছে, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আওয়ামী পন্থী নেত্রী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন মেহেরিন খাদিজা। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছেন।

জানতে চাইলে সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিবাস চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেহেরিন খাদিজার বিরুদ্ধে ব্যাংকের চেক ডিজঅনার মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। মামলার বাদী ও কত টাকার মামলা—এ বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দিতে পারেননি। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

উল্টোপথে অটোরিকশা, বাসচাপায় চালক ও যাত্রী নিহত

টাঙ্গাইলে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত

প্রবাসীদের কামলা বলা সওজের সেই উপসহকারী প্রকৌশলীকে বদলি

ফেসবুকে প্রবাসীদের কামলা বলায় সওজের উপসহকারী প্রকৌশলীকে শোকজ

এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দিতে অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে: সারজিস

মির্জাপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর তিন সন্তানের জননীর পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

সখীপুরে জোঁকের উপদ্রব, মাঠে নামতে ভয় পাচ্ছেন শ্রমিকেরা

সখীপুরে ইয়াবাসহ শ্রমিক দল নেতা গ্রেপ্তার, দল থেকে বহিষ্কার

ঘরের সামনে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড

টাঙ্গাইলে ৯ মাসে সাপের কামড়ের শিকার ১,২৭৮ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা