হোম > সারা দেশ > সিলেট

মৌলভীবাজারে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজার পুলিশ লাইনসে কর্মরত এসআই (সশস্ত্র) আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া ডিউটিরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে তিনি মারা যান।

জানা গেছে, আজ দুপুরে আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া শ্রীমঙ্গল থানাধীন মির্জাপুর পুলিশ ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন।

মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের আবাসিক কর্মকর্তা আহমেদ ফয়সাল জামান বলেন, পুলিশ কর্মকর্তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তিনি মারা গেছেন।

মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিফ মহিউদ্দীন বলেন, ‘তিনি দায়িত্বরত অবস্থায় মারা গেছেন। আগে থেকেই তাঁর হার্টে সমস্যা ছিল। মৌলভীবাজার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’

