গোয়াইনঘাটে জমি নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত

সিলেটের গোয়াইনঘাটে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে উপজেলার ২ নম্বর পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের আহারকান্দি গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম মো. আলী ওরফে আল আমিন (৩০)। তিনি ওই গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহারকান্দি বাজারের দোকানের পেছনের জায়গা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মোস্তফা মিয়া এবং নুর হোসেনের লোকজন। এতে আল আমিন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে গোয়াইনঘাট থানা-পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে প্রাথমিকভাবে আটক করে পুলিশ।
এ ব্যাপারে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে প্রাথমিকভাবে আটক এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, লাশ ওসমানী মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে।