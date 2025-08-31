সাদাপাথর লুট: এবার কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসিকে বদলি

সিলেটে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় আলোচিত কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনানকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সাদাপাথর লুটে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে।
আজ রোববার সিলেটের পুলিশ সুপার মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে ওসির বদলির তথ্য জানা গেছে।
উজায়ের আল মাহমুদ আদনানকে সিলেট সদর কোর্টের পরিদর্শক হিসেবে বদলি করা হয়। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি হিসেবে পরিদর্শক মো. রতন সেখকে পদায়ন হয়েছে।
এর আগে সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) বদলি করা হয়।
জানা গেছে, উজায়ের আল মাহমুদ কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি থাকাকালে উপজেলার একমাত্র টিলা শাহ আরেফিন, ভোলাগঞ্জের বাংকার ও সাদাপাথর লুট হয়। এসব লুট হলেও প্রশাসন ছিল নিষ্ক্রিয়। এ ঘটনায় ওসিকে বদলির দাবি উঠেছিল।
ওসি উজায়ের আল মাহমুদ আদনান বলেন, ‘বদলির খবর শুনেছি। তবে এখনো আদেশের চিঠি হাতে পাইনি।’
অপরদিকে ওসি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া রতন সেখ বলেন, ‘আমি বিষয়টা শুনেছি। তবে এখনো কোনো নোটিশ হাতে পাইনি। নোটিশ পেলেই যোগ দেব।’
জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক প্রতিবেদনে উজায়ের আল মাহমুদ আদনান ও সংশ্লিষ্ট থানার কয়েকজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তাঁরা অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কমিশন নিয়ে সাদাপাথর লুটপাটে সহযোগিতা করেছেন।