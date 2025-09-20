সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলম বলেছেন, এই মাটিতে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো ধরনের অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না। গতকাল শুক্রবার সিলেট নগরের কালিঘাট এলাকার হজরত শাহ নাসীরুদ্দীন (রহ.) (শাহচট) জামে মসজিদে জুমার নামাজের আগে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
ডিসি বলেন, ‘পুণ্যভূমি সিলেটে কোনো ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করতে দেওয়া হবে না। অনেকগুলো আবাসিক হোটেলে রয়েছে, যাদের কোনো লাইসেন্স নেই। লাইসেন্স ছাড়া আইনত কোনোভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না।’ তিনি বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে নোটিশ জারি করা হবে। অবৈধ কাজ তো দূরের কথা, নিয়মের বাইরে কোনো কিছুই করা যাবে না।
সারওয়ার আলম বলেন, ‘সিলেটে বিভিন্ন স্থানে তীর শিলং জুয়ার আসর চলে। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি, কোন কোন স্পটে খেলা হয়; আর কারা পরিচালনা করছেন। যাঁরা পরিচালনা করছেন এবং যাঁরা খেলছেন, তাঁরা কাল থেকেই বন্ধ করে দেন। রোববার একটি আদেশ জারি করা হবে। এরপরে এখানে যাদের পাওয়া যাবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ডিসি বলেন, ‘একবার আইনের আওতায় পড়ে দেখেন, কত ধানে কত চাল। সবাই সাবধান হয়ে যান। অপরাধ যে করে এবং যে সহযোগিতা করে—প্রত্যেকেই অপরাধী।’