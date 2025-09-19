জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

পূর্ববিরোধের জেরে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত সেজাউল ইসলাম কালা মিয়া (৩৫) লক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত মুজিবুর রহমানের ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. মজিদ (৩৫), মো. শুভ হাসান (২৫) ও মো. তানিম (২২)। আহত তিনজনকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আর আটক ব্যক্তিরা হলেন সদর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. আব্দুর রহমানের ছেলে মোছা আলী (৪০), একই গ্রামের মৃত খাইরুল ইসলামের ছেলে মো. ইমার হোসেন (৩০), মো. রবি হোসেনের ছেলে মো. নূর আলম (৫০) ও মো. ফুলসাদের ছেলে সাখাওয়াত হোসেন তবারক (২০)।
জানা যায়, লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা ইউপি সদস্য কামরুল ইসলাম ও আব্দুল মতিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এর আগেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
আজ সকালে সংঘর্ষের শঙ্কা তৈরি হলে গ্রামবাসী বসে বিষয়টির মীমাংসা করেন। কিন্তু এ মীমাংসা উপেক্ষা করে দুপুরে দুই পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে এ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।
এ বিষয়ে জামালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি–তদন্ত) মো. জয়নাল হোসেন জানান, নিহত যুবকের লাশ সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ববিরোধ চলে আসছিল। এর জেরে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।