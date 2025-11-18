হোম > সারা দেশ > সুনামগঞ্জ

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার আসামি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে সুজিত চন্দ্র সরকার (৪৮) নামের এক সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার চানপুর মাদ্রাসা বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সুজিত বংশীকুন্ডা দক্ষিণ ইউনিয়নের ঘাসী গ্রামের মৃত সতীশ চন্দ্র সরকারের ছেলে। তিনি তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি ছিলেন।

মধ্যনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিবুর রহমান বলেন, ‘আইনের চোখে কেউ অপরাধ করে পার পাবে না। সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে আমাদের নিয়মিত অভিযান চলছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।’

