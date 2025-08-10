হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সড়ক ছেড়েছেন শিক্ষার্থীরা, সচল হচ্ছে ঢাকা-উত্তরবঙ্গের যান চলাচল

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল গোলচত্বরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে অবস্থিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের দাবিতে প্রায় এক ঘণ্টা ৪০ মিনিট সড়ক অবরোধ করে রাখেন। অবরোধ শেষে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার সড়কযোগাযোগ।

জ রোববার বেলা ১১টা থেকে ঢাকা-পাবনা, ঢাকা-রাজশাহী ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন। তবে এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও পরিবহনচালকেরা।

সড়ক ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জাকারিয়া জিহাদ বলেন, ‘আমরা ১২টা ৪০ মিনিটে সড়ক ছেড়েছি।’

এ বিষয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রউফকে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। অবরোধ চলাকালে উভয়মুখী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। অবরোধ প্রত্যাহারের পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার প্রায় নয় বছর পরও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ভাড়া করা ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী, ৩৪ শিক্ষক, ৫৪ কর্মকর্তা ও ১০৭ কর্মচারী নিয়ে বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংগীত ও ব্যবস্থাপনা—এই পাঁচটি বিভাগে একাডেমিক কার্যক্রম চলছে।

নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অতীতে একটি প্রকল্প প্রস্তাব পাঠালেও তা অনুমোদন পায়নি। সম্প্রতি ১০০ একর জমিতে ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের নতুন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, যা বর্তমানে একনেকের নীতিগত অনুমোদনের অপেক্ষায়। শিক্ষার্থীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত অনুমোদন ও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে তাঁরা আরও কঠোর আন্দোলনের পথে যাবেন।

