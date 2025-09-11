বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা নিয়ে উধাও দুই ভাই

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ভাড়াটিয়া হয়ে বসবাস করা দুই ভাই স্থানীয়দের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ২৫ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বাড়ির (বাসা) মালিক গত শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
অভিযুক্তরা হলেন কুমিল্লার দেবীদ্বার থানার বাঙ্গুরী গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে মোস্তফা (৩৯) ও রুবেল (৩০)। তাঁরা চার বছর আগে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল গ্রামে শেখ এনায়েত বাবলুর বাড়িতে ভাড়ায় ওঠেন এবং স্থানীয়ভাবে ভ্যানে করে কাপড়ের ব্যবসা চালাতেন।
লিখিত অভিযোগে জানা যায়, দীর্ঘদিন ভাড়াটিয়া থাকার সুবাদে তাঁদের প্রতি আস্থা তৈরি হয়। এ সুযোগে ব্যবসায় লাভের অংশ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁরা শুধু বাড়িওয়ালার কাছ থেকেই ধাপে ধাপে ১৫ লাখ টাকা নেন। গত শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে হঠাৎ ভাড়াটিয়ার ঘরে তালা ঝুলতে দেখে সন্দেহ হলে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়; তবে তাঁদের সব নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। পরে জানা যায়, এলাকাবাসীর কাছ থেকেও বিভিন্ন সময়ে অর্থ ও স্বর্ণালংকার সংগ্রহ করে প্রতারণার মাধ্যমে পালিয়ে গেছেন তাঁরা।
বাড়ির মালিক শেখ এনায়েত বাবলু স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, আলীম নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫ লাখ, মানিকের কাছ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার, কাপড়ের মহাজনের কাছ থেকে ১০ হাজার, বক্কারের কাছে থেকে ২৮ হাজার, ফেরদৌসের কাছে থেকে ১৫ হাজার, অটোরিকশার মালিকের কাছ থেকে ১০ হাজার এবং স্থানীয় জুয়েলারি ব্যবসায়ী ভজন কর্মকারের দোকান থেকে ৫০ হাজার টাকার একটি স্বর্ণের চেইন ও লকেট নেন তাঁরা।
বাড়ির মালিক আরও বলেন, ‘ঘর ভাড়া ১০ হাজার টাকা বাকি রয়েছে। এ ছাড়া ব্যবসার জন্য আরও ১৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে।’
আবুবক্কার নামের এক ভ্যান মিস্ত্রির কাছ থেকেও ব্যাটারি কেনার কথা বলে ২৮ হাজার টাকা নেন তাঁরা। আবুবক্কার বলেন, ‘অল্প অল্প করে কষ্টে জমানো টাকাটা দিয়েছিলাম। এখন আর ফেরত পাব কি না জানি না। এভাবে প্রতারিত হওয়ায় আর কাউকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।’
এ ব্যাপারে কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।