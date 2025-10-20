হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

শিশু চুরির দায়ে নারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নবজাতক চুরির দায়ে আলপনা খাতুন নামের এক নারীকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর চার আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এ রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) মাসুদুর রহমান বলেন, আলপনা খাতুনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আলপনা খাতুন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার চরদোগাছি গ্রামের সাদ্দাম হোসেনের স্ত্রী।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ গ্রামের মাজেদ আলীর স্ত্রী সবিতা খাতুন প্রসবব্যথা নিয়ে সিরাজগঞ্জ রোড গোলচত্বর এলাকার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন সকালে তিনি সিজার অপারেশনের মাধ্যমে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।

সেদিন বিকেলে নবজাতকটিকে হাসপাতাল থেকে চুরি করে নিয়ে যান আলপনা খাতুন। পরে পুলিশ শিশুটি উদ্ধারে অভিযান চালায়। রাতে কামারখন্দ উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের সোলায়মান হোসেনের বাড়ি থেকে নবজাতককে উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় শিশুর পিতা মাজেদ আলী বাদী হয়ে সলঙ্গা থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ পাঁচজনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।

দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ আদালত আলপনা খাতুনকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেন।

