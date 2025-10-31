রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেওয়ায় ছাত্রদল নেতাকে ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার নির্দেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় মারার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হৃদয় গাজীকে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হৃদয় গাজী ম্যানেজমেন্ট বিভাগের জাহিদুল ইসলামকে মারধর করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী লিখিত অভিযোগ দিলে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। পরে প্রক্টরিয়াল বডির সিদ্ধান্তে এবং উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের নির্দেশক্রমে হৃদয় গাজীকে ক্লাস, পরীক্ষা ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত বহাল থাকবে।
আজ বেলা ৩টায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফেসবুকে পোস্ট ও মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যা হয়েছিল। গতকাল কয়েকজন শিক্ষার্থী আমাদের বিষয়টি জানায় এবং পরে লিখিত অভিযোগ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে আপাতত হৃদয় গাজীকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে বসে বিষয়টি মীমাংসা করা হবে।’