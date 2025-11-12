নদী থেকে হাত-পা বাঁধা গরু ব্যবসায়ীসহ ২ জনের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজেলায় ফুলজোড় নদী থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে লাশ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন রায়গঞ্জের গরু ব্যবসায়ী আব্দুল লতিফ। তাঁর লাশ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। অন্যজনের পরিচয় মেলেনি।
মৃত আব্দুল লতিফ রায়গঞ্জ উপজেলার চরফরিদপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। গত রোববার রাতে তিনি নিখোঁজ হন। আজ ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা ফুলজোড় নদীতে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সলঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
সলঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মরদেহের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
অন্যদিকে, উল্লাপাড়া থানার ডিউটি অফিসার এএসআই মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ সকাল ১০টার দিকে সিরাজগঞ্জ–পাবনা মহাসড়কের উল্লাপাড়া উপজেলার চকিদহ সেতুর নিচে ফুলজোড় নদীতে ভাসমান একটি লাশ স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে পুলিশে খবর দেন। তাঁর নাম-পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।