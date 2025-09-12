সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

সিরাজগঞ্জ শহরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (মিশুক) সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) পরিমল চন্দ্র ঘোষ (৫৭) নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা পুলিশ লাইনের আঞ্চলিক সড়কের বাস টার্মিনাল মসজিদের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই এসআই সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাবনার বেড়া উপজেলার মালদাপাড়ার পরেশ চন্দ্র ঘোষের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুলিশ লাইন থেকে মোটরসাইকেলে পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন এসআই পরিমল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত মিশুকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে এবং পরে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মিশুকচালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।