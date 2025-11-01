হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত ২ নেতাকে দলে ফেরাল বিএনপি

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

মজিবর রহমান লেবু ও রাশেদুল হাসান রঞ্জন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন।

আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. মজিবর রহমান লেবু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত ৫ এপ্রিল চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠার পর জেলা বিএনপি ওই দুই নেতাকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠায়। পরে ১৫ এপ্রিল রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।

বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত অন্যদের আবারও দলে ফেরানো হবে কিনা জানতে চাইলে জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে। সবারই দলে একটা ভূমিকা আছে। দলকে ওনারাও ভালোবাসেন। তাই তাঁদের স্থগিতাদেশ দল প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর মুচলেকা দিয়েছে, এ জন্য তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

তাড়াশে দুম্বার মাংস ছিনতাই, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনি, ধানখেতে মিলল লাশ

মেয়াদ শেষেও চলছিল মেলা, যৌথ বাহিনীর অভিযানে পণ্ড

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেওয়ায় ছাত্রদল নেতাকে ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার নির্দেশ

সিরাজগঞ্জে এইচআইভি: ৩ বছরে আক্রান্ত বেড়ে তিন গুণ

চাকরির শেষ কর্মদিবসে প্রধান শিক্ষকের মৃত্যু

স্বামী হত্যার অভিযোগে স্ত্রী আটক

রাস্তার পাশে পড়ে ছিল প্রবাসীর লাশ

১৫ পুলিশ হত্যা মামলায় কারাবন্দী আ.লীগ নেতার মৃত্যু

প্রেমিকা আসার খবরে বাড়ি থেকে পালালেন প্রেমিক, বিয়ের দাবিতে অনশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা