চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত ২ নেতাকে দলে ফেরাল বিএনপি

চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন।
আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. মজিবর রহমান লেবু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গত ৫ এপ্রিল চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠার পর জেলা বিএনপি ওই দুই নেতাকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠায়। পরে ১৫ এপ্রিল রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত অন্যদের আবারও দলে ফেরানো হবে কিনা জানতে চাইলে জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে। সবারই দলে একটা ভূমিকা আছে। দলকে ওনারাও ভালোবাসেন। তাই তাঁদের স্থগিতাদেশ দল প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর মুচলেকা দিয়েছে, এ জন্য তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।