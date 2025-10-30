চাকরির শেষ কর্মদিবসে প্রধান শিক্ষকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় চাকরিজীবনের শেষ কর্মদিবসে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারা গেছেন।
নিহত শিক্ষকের নাম মো. ফজলুল করিম (৬০)। তিনি উপজেলার ব্রহ্মগাছা ক্লাস্টারের হামিন দামিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বাড়ি রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মীরের দেউলমুরা গ্রামে। স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন তিনি।
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ছিল তাঁর চাকরিজীবনের শেষ কর্মদিবস। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বিদ্যালয়ের ওয়াশরুমে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।
রায়গঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মো. ফজলুল করিম ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও শান্ত স্বভাবের মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর জানাজা শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত হবে।
রায়গঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বেলাল হোসেন বলেন, ফজলুল করিম ছিলেন দায়িত্বশীল ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। চাকরির শেষ দিনে তাঁর মৃত্যু সত্যিই বেদনাদায়ক। শিক্ষা পরিবার একজন ভালো মানুষকে হারাল।