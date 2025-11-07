সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় কৃষক দলের দুই নেতা নিহত

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের দুই নেতা নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে বগুড়া–নগরবাড়ী মহাসড়কের ঘুড়কা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করেছে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চান্দাইকানা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের দপ্তর সম্পাদক ও ডুমরাই গ্রামের মৃত বিরু শেখের ছেলে ওমর ফারুক (৩৮) এবং একই ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একই গ্রামের আকবর আলীর ছেলে ফরিদুল ইসলাম (৪০)।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা সন্ধ্যার দিকে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করেছি। তবে চালক পালিয়ে গেছে। লাশ দুটি হাসপাতাল থেকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।’
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানায়, সকালে মোটরসাইকেলযোগে ভূঁইয়াগাঁতী এলাকা থেকে হাটিকুমরুলের দিকে যাচ্ছিলেন ফারুক ও ফরিদুল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা ফরিদকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে বগুড়ার টিএমএসএস হাসপাতালে নেওয়ার পথে ফারুকও মারা যান।