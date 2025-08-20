উল্লাপাড়ায় ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্রেন থেকে পড়ে এক অজ্ঞাতনামা যুবকের (২২) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কুড়িগ্রামগামী দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়।
আজ বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী খান আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কুড়িগ্রামগামী দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে ওই যুবক গুরুতর আহত হন। মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।
স্টেশন মাস্টার জানান, ওই যুবকের পকেটে কোনো ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি, তাই তাঁর নাম-পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বুধবার সকাল ৭টার দিকে সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।