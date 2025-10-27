ট্রেনের ধাক্কায় নীরবে চলে গেলেন সাংবাদিক মনিরুজ্জামান খান মনি

রেলস্টেশনের হালকা আলোয় তখন সন্ধ্যা ৬টা। শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশনে ঢুকছে লালমনি এক্সপ্রেস। কয়েকজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, কেউ ট্রেনে ওঠার অপেক্ষায়। ঠিক সে সময় হঠাৎ এক শব্দ আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় স্টেশন চত্বর।
চলে গেছেন সিরাজগঞ্জের একজন চিন্তাশীল মানুষ, লেখক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিককর্মী মনিরুজ্জামান খান (মনি)। লালমনিরহাট থেকে ঢাকামুখী লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
মনিরুজ্জামান ছিলেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সাবেক জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য, ‘অন্যভূবন’ কালচারাল স্কুল ও ‘অন্যভূবন মডার্ন ইংলিশ স্কুল’-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লেখালেখি করতেন, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছিলেন সক্রিয় এক মুখ। তিনি সিরাজগঞ্জ সদরের মুজিব সড়ক এলাকার মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে।
তাঁর পরিচিতরা বলছেন, মনিরুজ্জামান ছিলেন নরম স্বভাবের, যুক্তিবাদী চিন্তার এক মানুষ। সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে তিনি জীবনের কেন্দ্র মনে করতেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে তিনি ঢাকায় মেয়ের বাসায় যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলেন সদানন্দপুর স্টেশনে। কিছুক্ষণ পর তিনি প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রেললাইন ধরে সামান্য এগিয়ে যান। ঠিক তখনই দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় তিনি প্রাণ হারান।
সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) তপন বলেন, মনিরুজ্জামান খান স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। সম্ভবত তিনি কানে একটু কম শুনতেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে নামার সময় ট্রেন চলে আসে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।