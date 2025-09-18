হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে স্ত্রী সুমাইয়া খাতুনকে হত্যা মামলায় স্বামী ইসমাইল হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এ রায় ঘোষণা করেন।

এ মামলায় আরেক আসামি মোছা. সাহিদা বেগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ইসমাইল হোসেন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার পাইকোশা পূর্বপাড়া গ্রামের মো. আবু তালহার ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. মাসুদুর রহমান (মাসুদ)।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, কামারখন্দ উপজেলার পাইকোশা পূর্বপাড়া গ্রামের ইসমাইল হোসেন ও একই গ্রামের আব্দুল হালিম সরকারের মেয়ে সুমাইয়া খাতুন সুরুভি প্রেমের সম্পর্ক থেকে পালিয়ে বিয়ে করেন। তবে বিয়ের পর থেকেই ইসমাইল যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতন করতে থাকেন।

২০২০ সালের ১৯ জুন (শুক্রবার) দুপুরে ইসমাইল তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পরে লাশ সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যান তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

পরদিন নিহতের ভাই আবু হানিফ সরকার বাদী হয়ে ইসমাইল ও মা সাহিদা বেগমকে আসামি করে কামারখন্দ থানায় মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ ও শুনানি শেষে আদালত আজ এ রায় প্রদান করেন।

