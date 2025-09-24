হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শিক্ষক কারাগারে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

রাকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাকিবুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে রাকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, ‘তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। আজ দুপুরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আব্দুল মজিদ চাকরিচ্যুত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান রাকিবুল ইসলাম। দায়িত্বে থাকাকালে ভর্তি-বাণিজ্য, অতিরিক্ত বেতন আদায়, স্কুলের এফডিআরসহ একাধিক ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ তুলে আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এভাবে প্রায় ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি।

পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালে আদালতের নির্দেশে আব্দুল মজিদ পুনরায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ফিরে আসেন। এর পরপরই রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আসে। একই বছরের ডিসেম্বরে আব্দুল মজিদ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন।

