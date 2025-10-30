সিরাজগঞ্জে এইচআইভি: ৩ বছরে আক্রান্ত বেড়ে তিন গুণ

সিরাজগঞ্জে নীরবে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা। ইনজেকশন দিয়ে মাদক গ্রহণ এখন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চলতি বছর জেলায় ২৫৫ জনের শরীরে এইচআইভি শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশই ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকসেবী বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
গতকাল বিকেলে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আকিকুন নাহার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একই সিরিঞ্জ দিয়ে মাদক সেবনের কারণেই রক্তের মাধ্যমে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছে। শনাক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মাদকসেবী। আমরা আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং সেবা দিচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ইনজেকশন ব্যবহার করে মাদক সেবন বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হতে হবে।
জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিরাজগঞ্জে এইচআইভি পরীক্ষা শুরু হয়। প্রথম বছর শনাক্ত হয় মাত্র ৪, ২০২১ সালে শনাক্ত হয় ৮, আর ২০২২ সালে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮১ জনে। এরপর কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও চলতি বছর আক্রান্তের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে ২৫৫-এ পৌঁছেছে।
শনাক্তদের মধ্যে ১৮৭ জন ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকসেবী, ৩৫ জন সাধারণ ব্যক্তি, ২৯ জন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও ৪ জন যৌনকর্মী। এর মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ২৬ জন। বাকিরা নিয়মিত চিকিৎসা ও ওষুধ সেবা নিচ্ছে।
জানতে চাইলে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের এইচআইভি টেস্টিং অ্যান্ড কাউন্সেলিং সেন্টারের কাউন্সেলর মাসুদ রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পজিটিভ শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের নিয়মিত সেন্টারে এসে কাউন্সেলিং ও রি-টেস্ট করতে বলা হয়, যাতে তাঁরা মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারেন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সদর উপজেলাতেই সংখ্যা বেশি। নিম্ন আয়ের মানুষ, বিশেষ করে ২০-৩৫ বছর বয়সী তরুণেরা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। একই সিরিঞ্জে মাদক সেবন ও সমকামিতার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় তরুণদের মধ্যে সংক্রমণও বাড়ছে।’
মাসুদ রানা আরও বলেন, ‘এইচআইভি আক্রান্ত হলে শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ওষুধ সেবন করলে কাজ হয় না, ওজন দ্রুত কমে যায়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসা শুরু করা জরুরি।’ তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে অনেক সময় সন্তান প্রসব বা অস্ত্রোপচারের সময় জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। এতে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়। আমাদের সবাইকেই সচেতন হতে হবে।’
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অবৈধ ইনজেকশনজাত মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে। তরুণদের মধ্যে মাদক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমও চালানো হচ্ছে। অনেক তরুণ প্রথমে বন্ধুদের সঙ্গে শখ করে নেশা শুরু করে, পরে আসক্তি থেকে আর বের হতে পারে না।