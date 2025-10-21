হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

তাড়াশে গরুবোঝাই নছিমনের চাপায় প্রতিবন্ধী যুবক নিহত

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা

লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে গরুবোঝাই নছিমনের চাপায় হাফিজুর রহমান (৩৭) নামের এক প্রতিবন্ধী যুবক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় তাড়াশ পৌর সদরের বারোয়ারিতলা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। নিহত হাফিজুর রহমান তাড়াশ দক্ষিণপাড়ার রবিউল করিমের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাফিজুর রহমান রাস্তা পারাপারের সময় একটি গরুবোঝাই নছিমন গাড়ি তাঁকে চাপা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তাড়াশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নছিমনটি থানার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। ,

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ৯ কোটি টাকার ১৮টি ডিজিটাল ল্যাব এখন ই-বর্জ্য

ধোঁয়া-ধুলায় দূষিত রাজশাহীর বাতাস

রাজশাহীতে ৯ দিনব্যাপী বইমেলা শুরু ৩১ অক্টোবর

শহীদ শামসুজ্জোহার কবর জিয়ারত করলেন রাকসুর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা

শেরপুরে চিকিৎসকের হামলায় চিকিৎসক আহত

চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে সওজ কর্মচারীদের বিক্ষোভ

রাকসুতে জয়ীদের ‘জবাবদিহি’ নিশ্চিত করতে বিজিতদের সন্ধ্যা আড্ডা

রাজশাহীতে ধানখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই আগামী নির্বাচনে জামায়াতের ভোট বিপ্লব হবে: রফিকুল ইসলাম খান

ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের এই বিজয় উৎসর্গ করতে চাই: রাকসু নবনির্বাচিত জিএস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা