রাজশাহীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কিংবদন্তি বিপ্লবী বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মদিন উদ্যাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আজ বুধবার রাজশাহীর ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সকালে পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বালন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। পরে প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে বিরসা মুন্ডার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাজশাহীর ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার। পরে তিনি বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য দেন।
মনোজ কুমার বলেন, বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার, জোতদার ও দালালদের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্জাগরণের প্রচার করেছিলেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখান। তাঁর আন্দোলন আদিবাসীদের জমির অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
মনোজ কুমার বলেন, ১৯০০ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে কারাগারে বিরসা মুন্ডার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল। এই ছোট জীবনে তিনি আদিবাসীদের কিংবদন্তি নেতা হয়েছেন। আজও তাঁর লড়াই আদিবাসীদের নিজেদের অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করতে শেখায়। তাঁর অবদান কখনো ভোলার নয়।
অনুষ্ঠানে বিরসা মুন্ডার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আরও বক্তব্য দেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেলেনা আক্তার, রাজশাহীর গোদাগাড়ীর দিঘরী রাজা পরিষদের নিরেন চন্দ্র খালকো, আদিবাসী যুব কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নিরেন চন্দ্র পাহান ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি বিচিত্রা তির্কি।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোদাগাড়ীর মুন্ডা বাইসি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জিতেন মুরারি, বৈষ্ণব সৎ সংঘের সাধারণ সম্পাদক সহদেব কুমার পান্না, দিঘরী বাইসি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রামাবলী সর্দার, উপদেষ্টা সুনন্দন দাস রতন প্রমুখ। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আদিবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজ নিজ সংস্কৃতির নৃত্য পরিবেশন করা হয়।