ঈশ্বরদীতে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

পাবনা প্রতিনিধি

আক্রান্ত জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের গাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চর গড়াগড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পাবনা-৪ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ হয়।

জামায়াতের অভিযোগ, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের সমর্থকেরা হামলা ও গুলিবর্ষণ করেছেন। তবে ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিএনপি।

এ ঘটনায় তালেব মণ্ডলের গাড়িসহ শতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক ব্যক্তি।

আহত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ঈশ্বরদীর চড় গড়াগড়ি এলাকায় দুই দিন আগে স্থানীয় জামায়াতের কর্মীদের মারধর করেন বিএনপি কর্মী মক্কেল মৃধা ও তাঁর লোকজন। সেই ঘটনার পর আজ ওই এলাকায় প্রচারণা চালাতে যান পাবনা-৪ আসনের জামায়াতের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল ও তাঁর সমর্থকেরা। তাঁরা চর গড়াগড়ির আলহাজ্ব মোড়ে পৌঁছালে মক্কেল মৃধার ছেলের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালায় ও গুলিবর্ষণ করেন। তখন উভয় পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

সংঘর্ষে আবু তালেব মণ্ডলের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তখন তাঁকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। এতে তিনি সামান্য আহত হন। জামায়াতের শতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। বেশ কিছু মোটরসাইকেল আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের অভিযোগ, ‘আমাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির আওতায় আজকে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের সমর্থক বিএনপির সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। আমার গাড়িসহ আমাদের শতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। অন্তত ৬০-৭০ জন আহত হয়েছেন।’

এ বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও পাবনা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, ‘ঘটনাটি জানতাম না। আমি বর্তমানে এলাকায়ও নেই। যতটুকু শুনেছি, জামায়াতের নেতা-কর্মীরা সেখানে গিয়ে আমাদের লোকজনকে মারধর শুরু করে। পরে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করলে তারা পালিয়ে যায়। তারাই আমাদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। আমাদের অনেকেই আহত হয়েছে। জামায়াতের অভিযোগ ভিত্তিহীন।’

এ বিষয়ে ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করি। বেশ কিছু মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছি। পরে বিস্তারিত বলা যাবে।’

